L'ubriaco molesto è anche clandestino: oltre la multa, anche la denuncia

ANCONA - Ubriaco molesto rifiuta i soccorsi, ma non può evitare i poliziotti, che oltre a multarlo per lo stao di alterazione hanno anche scoperto che è clandestino. Nella serata di ieri la Polizia è intervenuta nella zona del Porto di Ancona dove era stato segnalato, da parte di più cittadini intimoriti, un uomo palesemente ubriaco, che camminava con andatura barcollante.

Giunti sul posto, gli operatori riscontravano la presenza di personale sanitario del 118 che aveva difficoltà nel gestire un soggetto in evidente stato di ebbrezza (alito vinoso, andatura barcollante, difficoltà nell'esprimersi), che si rifiutava categoricamente di salire in ambulanza. Visto che rifiutava le cure ed era senza documenti, veniva accompagnato in Questura per i necessari accertamenti in merito alle sue generalità, all’esito dei quali veniva identificato come un soggetto di 35 anni, di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e con in atto un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.