Tutti sull’app, è dura trovare spazio. A Mezzavalle altri 250 posti in più

ANCONA - Il boom di Ibeach, passaporto tecnologico per l’accesso alle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle nell’estate della post-pandemia, fotografa l’assalto alla baia nel primo weekend di giugno: 1.978 i posti prenotati tra sabato (926) e domenica (1.052). Ma c’è un dato che rende ancor più felici gli sviluppatori dell’app: il 75% dei booking sono andati a buon fine. Chi ha prenotato, poi al mare ci è andato: ai 671 check-in di sabato si sono sommati gli 813 di domenica. Fanno 1.484 in 48 ore.

Niente male per un fine settimana dal tempo incerto che non ha frenato la voglia di mare: soldout le spiagge libere di Portonovo, a Mezzavalle domenica c’erano appena 5 posti liberi su 612, contro i 132 di sabato. E siamo solo all’inizio dell’estate. La baia 2020 sarà super esclusiva: assicurarsi un posto al sole, con le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid, non sarà semplice. Comune e sviluppatori dell’app rivedranno gli spazi a Mezzavalle per ricavare circa 250 posti-telo in più, estendendo la capienza a quasi 900 persone, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Si confida nell’efficacia del turnover imposto dall’app (tra una prenotazione e l’altra nella stessa spiaggia devono passare almeno 3 giorni, non la si può scegliere per un fine settimana intero) per garantire a tutti il diritto alla tintarella.



Ma non mancano i furbetti. «C’è chi ha provato a cancellarsi e creare un nuovo account per fare due prenotazioni ravvicinate - spiega Alessandro Pesarini del team Ibeach -, ma il sistema, grazie al codice fiscale, li ha fermati, segnalando che avevano già un profilo registrato». Gestire l’enorme flusso di richieste non è facile: in 3 giorni sono stati quasi 100mila gli accessi al portale (36mila solo domenica) e l’applicazione viene scaricata in media da 3mila persone al giorno. Fino alle 16 di ieri erano 3.544 le prenotazioni registrate dal 4 giugno, giorno in cui l’app è operativa, con una media dell’80% di check-in, mentre le prenotazioni via telefono (allo 071.222.2931 - 2833 - 2496) sono marginali. Per il prossimo weekend è già tutto soldout nelle spiagge libere di Portonovo, mentre a Mezzavalle restano disponibili circa 400 slot per sabato e altri 400 per domenica. È corsa alla baia anche per il fine settimana del 20-21 giugno: in poche ore, “bruciati” 260 posti.

«Gli anconetani hanno risposto oltre ogni previsione più rosea: positivi anche i feedback, con l’85% degli utenti che si dicono contenti», sottolinea Pesarini. E le critiche? «Non riguardano problemi dell’app, ma mancanza di segnale o difficoltà a trovare i cartelli con il codice Qr». La segnaletica verrà resa più visibile dal Comune. «Si tratta solo di educare la gente all’uso di un’app che permetterà di non dover più andare a Portonovo all’alba per trovare posto», aggiunge Angelo Abate del team di Ibeach, che evidenzia un altro aspetto: «Nel caso in cui dovesse verificarsi un caso di positività al Covid, potremmo tracciare tutte le persone presenti in spiaggia, potenzialmente contagiate, per consentire al sistema sanitario di sottoporle a tamponi in tempi rapidissimi».

