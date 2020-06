Casa piena di rifiuti, impossibile anche camminare: donna con problemi respiratori portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Intervento in piena notte della Croce Gialla in uno stabile di Brecce Bianche da dove era partita una richiesta di soccorso. Così intorno alle 4 il personale ha trovato una donna di mezza età non dentro l'appartamento, bensì sulle scale con evidenti problemi respiratori. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno trovato grandi difficoltà nell'entrare considerata la grandissima quantità di rifiuti che rendevano impossibile scorgere il pavimento. Difficile anche camminare tanta grande era la quantità di rifiuti. Del caso è stata immediatamente informata la Questura che ha così raccolto tutte le informazioni di legge anche per mettere al corrente della difficile situazione i servizi sociali mentre la donna è stata portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per effettuare tuttti gli accertamenti del caso.

