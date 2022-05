Il viavai delle supernavi da crociera: sei "toccate" in otto giorni, ieri in città 670 turisti inglesi

ANCONA - Sei navi da crociera in otto giorni, un viavai da record per il porto di Ancona. Dopo il quinto dei 22 approdi della Msc fantasia, avvenuto domenica, ieri c’è stato il ritorno della Marella Explorer 2, della compagnia Marella Cruises, per la prima delle 12 toccate previste quest’anno alla banchina 15.

Mercoledì arriverà la Azamara Onward, nave di lusso della compagnia Azamara Cruises che attraccherà ad Ancona mezzogiorno in arrivo da Dubrovnik e salperà alle 8 di sera per Ravenna. Giovedì poi è previsto il viaggio inaugurale della Viking Mars, varata nello stabilimento di Fincantieri di Ancona, in partenza dalla banchina 15. Lunedì prossimo, la serie delle supernavi in arrivo continuerà con l’approdo con la Msc Fantasia, mentre il 16 mattina attraccherà alla banchina 15 la nave Nautica, della compagnia Oceania Cruises, in arrivo da Trieste.

Lo scambio di crest

Per il ritorno della Marella Explorer 2 ieri mattina c’è stato uno scambio del crest a bordo. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, e il Comandante del porto di Ancona, Capitano di Vascello Donato De Carolis, sono stati accolti dallo Staff Captain Leonardo Abitta. Arrivata alla banchina 15, Marella Explorer 2 ospita a bordo 1.330 persone di cui 660 componenti dell’equipaggio. I 670 crocieristi, in maggioranza di nazionalità inglese, hanno visitato la città di Ancona.

«La nave della compagnia di navigazione Marella Cruises - si legge in una nota dell’autorità portuale - è tornata nel porto di Ancona dopo il rallentamento del settore dovuto alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Fino ad ottobre attraccherà 12 volte nello scalo dorico su un calendario programmato di 44 toccate complessive di crociere fino a dicembre.

Dai Caraibi

Dopo aver navigato, durante i mesi invernali, nei mari dei Caraibi, la nave viaggerà d’estate nel mare Adriatico toccando i porti di Dubrovnik, Spalato e Zara, in Croazia, Kotor in Montenegro, Corfù in Grecia, Ravenna, Taranto con alcuni itinerari che toccheranno anche Messina e La Valletta, a Malta. Da Ancona, alle 18, si dirigerà a Capodistria, in Slovenia».

Ieri anche il sindaco Valeria Mancinelli ha dato il benvenuto alla Marella e ai suoi passeggeri, con un messaggio sul suo profilo facebook. «Settimana intensa nel del porto di Ancona, benvenuta nave Marella!».

