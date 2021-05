Travolto da un'auto, portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per un politrauma

ANCONA - Un altro incidente stradale sulle strade del capoluogo. Questa mattina alle 9.20 un cittadino boliviano di 33 anni è stato investito da un'auto in via Giordano Bruno di fronte al distributore di benzina di Largo Sarnano: momenti di paura, immediato l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla ed anche delal polizia muncipale con l'uomno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per accertamenti dopo il politrauma accusato a causa dello scontro.

