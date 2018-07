Cassaforte scassinata in una villetta: i ladri rubano i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Furto in una villetta nella zona del Trave. È successo ieri nel tardo pomeriggio: i ladri dopo aver scassinato una cassaforte sono fuggiti con gioielli per un valore ancora imprecisato. Sull’episodio indaga la polizia. Ad accorgersi di quanto accaduto, la padrona di casa al suo rientro nel residence. La casa era a soqquadro e la cassaforte era stata aperta. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale operativa del 113.Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e i tecnici della polizia scientifica per il sopralluogo alla ricerca di tracce che possano portare all’identificazione dei ladri. Segni di effrazione sono stati trovati su una porta posteriore dell’abitazione, più protetta rispetto ai rischi di essere notati dai vicini. Una volta all’interno, hanno avuto via libera: probabilmente tenevano d’occhio la zona e sapevano che all’interno non c’era nessuno. I malviventi hanno così potuto rovistare nelle stanze: in una hanno trovato una piccola cassaforte. L’hanno forzata e sono riusciti ad impadronirsi dei gioielli che vi erano contenuti. Un bottino che non è stato ancora quantificato ma che si ipotizza abbastanza ingente.Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per identificare i ladri grazie agli elementi raccolti dalla Scientifica. Illavoro investigativo si preannuncia particolarmente difficile anche perché la zona - nonostante la presenza di altre abitazioni - è isolata.