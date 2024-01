Ancona, tentativo di raggiro sventato ai danni di un'anziana. Falso tecnico sotto casa e decine di telefonate sospette

ANCONA I poliziotti della Questura di Ancona sono intervenuti nella mattinata di ieri (12 gennaio) per sventare un nuovo tentativo di truffa nei confronti di un'anziana di 80 anni.

LEGGI ANCHE: Il questore Capocasa e le truffe senza fine: «Un fenomeno strutturale, sono delinquenti geniali»

La modalità

La donna aveva ricevuto diverse chiamate da un numero telefonico non presente nella sua rubrica e, successivamente, da un numero privato. Insospettita, l'anziana non ha risposto alle telefonate e ha allertato prontamente la Polizia che è immediatamente giunta sul posto per accertare la situazione. Inoltre ha riferito agli agenti di essere stata contattata da un ipotetico tecnico il quale si era recato sotto la sua abitazione cercando di ingannarla spacciandosi per presunto conoscente del figlio (del quale era a conoscenza del nome).