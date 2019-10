Tamponamento tra due auto Ferito un uomo di 83 anni caos traffico nella zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro tamponamento intorno alle 19,30 a Torrette allì'incrocio tra via Flaminia e via Conca: la collisione è stata piuttosto violenta, ferito comunque in maniera non grave un anziano di 83 anni trasportato grazie all'immediato intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette. Il traffico ha subito qualche rallentamento.