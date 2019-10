Scontro tra auto e moto ferita la conducente del mezzo a due ruote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Momenti di apprensione quelli vissuti questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16:40 a Jesi in via Silone per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scooter con la donna che lo stava conducendo rimasta ferita in modo serio ma per fortuna non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'autorità competente. La squadra sul posto ha collaborato con il personale sanitario intervenuto.