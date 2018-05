Studentessa 17enne ingoia antidepressivi e crolla a terra priva di sensi a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Paura in un istituto superiore di Ancona, dove una studentessa (e non un ragazzo come trapelato in un primo momemnto) 17enne è improvvisamente crollata a terra privo di sensi.Colpa di alcune pillole di antidepressivi che la giovane aveva ingerito poco prima, sbagliando la dose prescrittale dal medico. Immediato il soccorso da parte degli operatori della Croce Gialla e del 118 che hanno immediatamente trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale di Torrette. Dove, per fortuna, ha ripreso conoscenza.