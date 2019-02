Stalking sull'ex fidanzata: Jurgen Mazzoni torna dietro le sbarre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Jurgen Mazzoni torna in carcere. Il 43enne che ha già scontato una pena di 8 anni per l’uxoricidio di Maria Federica Gambardella nel 2002, questa volta finisce dietro le sbarre per una condanna di 3 anni e sei mesi per stalking.Nel novembre 2017 i poliziotti, a seguito di una delicata e complessa attività investigativa, provvedevano ad applicare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Jurgen Mazzoni , emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Ancona, in in ordine ai Atti persecutori commessi nel periodo novembre 2016-agosto 2017 ai danni di una giovane vittima anconetana che aveva intrapreso una relazione sentimentale con lui.La difesa, però, presentava un ricorso che, il 29.11.2018 veniva accolto dalla Corte d’Appello di Ancona, sostituendo la misura coercitiva del carcere con quella meno grave degli arresti domiciliari da scontare presso il Centro di riabilitazione dell’associazione San Cristoforo con sede ad Amandola (FM). Ma anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, presentava ricorso al Tribunale di Ancona, Sezione Riesami e Appelli, ottenendone l’accoglimento della richiesta, ovvero la collocazione in carcere del MAZZONI, mediante Ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere. Nelle prime ore di oggi, Mazzoni veniva raggiunto nel centro di riabilitazione dagli stessi poliziotti della Squadra Mobile di Ancona che lo avevano già arrestato il 12 novembre 2017. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Fermo, a disposizione della Autorità Giudiziaria.