ANCONA - I poliziotti irrompono nel parco mentre lo straniero si prepara uno spinello. Intorno alle ore 18.30 di ieri, gli agenti delle volanti hanno effettuato un controllo all’interno del parco pubblico “Piccolo parco”, tra via Scrima e via Pesaro. Appena entrati, gli operatori hanno notato da lontano un soggetto di colore che, seduto su una panchina, continuava a guardarsi intorno con atteggiamento sospetto. Avvicinandosi alla panchina, vedevano chiaramente che l’uomo era intento a prepararsi uno spinello composto da tabacco e marijuana che, alla vista dei poliziotti, gettava immediatamente a terra. L'uomo è stato sottoposto ad un controllo più approfondito, all’esito del quale venivano rinvenuti complessivamente altri 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri di cellophane. Dopo aver accertato che si era in presenza di un soggetto di 30 anni, nato in Ghana e residente ad Ancona, in regola sul territorio nazionale, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente in base all’art. 75 del d.p.r. 309/1990, trattandosi di sostanza stupefacente detenuta per uso personale.

