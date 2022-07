RECANATI - Ha provato a barricarsi in casa, ma alla fine si è dovuto arrendere alla carica dei carabinieri, che l'hanno arrestato dopo averlo trovato in possesso di droga, armi e soldi. Si tratta di un 32enne pakistano che ha tentato di sottrarsi al controllo con motivazioni fondate: i carabinieri hanno infatti trovato in casa sua circa 18mila euro, 60 grammi di cocaina, 20 di eroina e altrettanti di hashish, 24 cartucce calibro 16 per armi da caccia, otto pugnali con lame della lunghezza compresa tra i 15 e i 30 centimetri ed una katana.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Ancona, supportati da quelli della Compagnia di Civitanova, hanno arrestato un 32enne di origini pakistane per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati a Recanati, dove i militari si erano recati per eseguire un controllo di polizia presso l’abitazione dell’uomo, già noto. Gli uomini dell’Arma, intorno alle 18, hanno così bussato alla porta di casa del 32enne che, per tutta risposta, ha tentato di impedire l’accesso degli operanti all’interno, provando addirittura a scagliarsi contro di essi, azione che però è stata prontamente vanificata dalla reazione dei militari che sono comunque riusciti a bloccarlo in condizioni di sicurezza, sebbene l’uomo abbia riportato una piccola ferita superficiale. I Carabinieri hanno così proceduto a perquisire minuziosamente l’abitazione e ben presto si è potuto scoprire il motivo della grande preoccupazione che affliggeva il 32enne: sono stati infatti rinvenuti circa 60 grammi di cocaina purissima, 20 grammi di eroina e altrettanti di hashish, che aveva scrupolosamente occultato all’interno del vano di raccolta di un’aspirapolvere che si trovava lungo un corridoio. All’interno dell’abitazione sono state poi trovate ben 24 cartucce calibro 16 per armi da caccia, otto pugnali con lame della lunghezza compresa tra i 15 e i 30 centimetri ed una katana. Come se non bastasse, inoltre, dietro un armadio della camera da letto dell’uomo sono poi state rinvenute due mazzette di banconote di vario taglio - avvolte con del nastro adesivo per imballaggi - contenenti la somma complessiva di oltre 18.000 euro. Il 32enne pakistano si trova ora rinchiuso presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.