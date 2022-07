ANCONA - Una ragazza è stata soccorsa oggi pomeriggio sulla spiaggia di Mezzavalle dopo essere stata azzannata da un cane. Subito dopo lanciato l'allarme, si è messo in acqua il gommone della Società Nazionale di Salvamento di stanza a Portonovo.

Sempre pronto a scattare quando in mare o sulle spiagge c'è qualcuno in difficoltà che ha bisogno di aiuto o di cure, in questo caso ieri - nel tardo pomeriggio - l'equipaggio sul gommone è intervenuto a Mezzavalle su richiesta di una ragazza che era stata morsa da un cane, la cui presenza peraltro è vietata. La giovane presentava ferite ad una gamba e ad un dito. Dopo essere stata raggiunta sulla spiaggia, la ragazza è stata poi portata al molo di Portonovo. Il suo problema si è comunque rivelato di lieve entità, tanto che la giovane ha poi preferito non essere accompagnata all'ospedale regionale di Torrette per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Il servizio di soccorso in mare, ad opera della Società Nazionale di Salvamento, è prezioso ed efficace per la sua grande rapidità.