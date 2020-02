Sottoscala esterno di un condominio trasformato in un rifugio: giovane maliano nei guai

ANCONA - Aveva trasformato in rifugio il sottoscala esterno di un condominio. E’ accaduto ieri mattina quando, verso le 12, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, notavano che in un condominio di via Flaminia, subito dopo la stazione ferroviaria, qualcuno aveva trasformato il sottoscala esterno di un garage condominiale, in un rifugio chiudendolo alla meglio con cartoni e coperte. All’interno i poliziotti identificavano un maliano di 25 anni che veniva accompagnato in Questura per le procedure d’identificazione dalle quali emergeva che lo stesso risultava irregolare sul territorio italiano.Denunciato per invasione di edifici e clandestinità, l’extracomunitario è stato sottoposto ad espulsione.

