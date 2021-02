Sorpresi in giro di notte con cocaina e marijuana: l'uscita serale si conclude con la denuncia

ANCONA - Anche questo fine settimana sono stati svolti i controlli di prevenzione sul territorio e di rispetto delle norme previste dal DPCM per prevenire la diffusione del virus Covid 19. In particolare sono state identificate e controllate ben 150 persone e 13 esercizi commerciali.

Nella notte decorsa, intorno alle 23, durante il consueto controllo del territorio , la Volante identificava al Passetto cinque persone del Bangladesh sedute su una panchina. Tutte venivano sanzionate ai sensi dell'art. D.L.19/90.

Alle successive 1.30 in via Martiri della Resistenza, una pattuglia della Volante notava un uomo che camminava verso la stazione ferroviaria cercando di nascondere il volto e di non incrociare lo sguardo con la "biancoceleste".

I poliziotti, una volta fermato, gli hanno chiesto il motivo del suo peregrinare , e l'uomo, di origine romena, spontaneamente consegnava agli agenti due involucri contenenti rispettivamente modiche quantità di cocaina e cannabis, rispondendo che stava camminando, perché si sentiva depresso e aveva incontrato una persona a lui sconosciuta che gli aveva dato la piccola quantità di stupefacente per tiralo su di morale. Così stava rientrando a casa felice di sentire i piccoli involucri dentro le tasche.



Oltre a sentire gli involucri nelle tasche , l'uomo è ritornato a casa sentendo anche la carta del verbale per inadempienza alla norma anticovid e di quello ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90.



Per finire alle 3.30 circa una pattuglia di Poliziotti transitando in via Monte Nerone notava due persone all'interno di una autovettura in un area di parcheggio che alla vista della Volante cercavano di abbassarsi all'interno dell'auto per nascondersi. I due uomini , italiani venivano identificati e al perché fossero in quel luogo a quell'ora rispondevano che stavano solo fumando una sigaretta. In realtà dopo i controlli di rito i poliziotti appuravano che non si trattava di una semplice sigaretta ma i due celavano all'interno dell'autovettura piccole dosi di cocaina, hashish marijuana. Così anche questi ultimi due giovani venivano denunciati.

