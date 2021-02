Droga negli slip e anche in camera, 25enne arrestato ma subito rimesso in libertà

OSIMO - La polizia di Stato ha arrestato un 25enne anconetano per spaccio. Le manette sono scattate lo scorso weekend in seguito ad un posto di blocco in via Ancona, a San Biagio, coordinato dal dirigente del commissariato osimano Stefano Bortone su disposizione del Questore Giancarlo Pallini.

Il ragazzo, che viaggiava da solo a bordo di una utilitaria, durante le fasi del controllo si è mostrato prima nervoso e poi insofferente al dilungarsi degli accertamenti, tanto da insospettire gli agenti che lo hanno perquisito scoprendo che nascondeva un involucro di marijuana nel giubbotto e un intero panetto di hashish negli slip, di qualità presumibilmente colombiana. Altro hashish ed un bilancino elettronico di precisione è stato rinvenuto nel bagagliaio dell’auto, sotto la ruota di scorta.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura è stata poi effettuata anche una perquisizione nell’appartamento di Ancona dove il giovane, operaio in cassa integrazione, vive con i genitori di origini tunisine, i quali, ignari dell’attività del figlio, nulla sapevano della droga che avevano in casa. I poliziotti hanno trovato nella sua camera, tra mobili e cianfrusaglie, altri tre panetti di hashish, vari involucri di marijuana e materiale per confezionamento. In totale sono stati sequestrati 500 grammi di sostanza. Il Tribunale di Ancona ha convalidato ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il giovane fissando a giugno il processo.

Il commissariato sta indagando per capire dove si fosse rifornito e a chi fosse destinata la droga. Considerando i precedenti di polizia e ritenendolo socialmente pericoloso in quanto vivrebbe in parte con i proventi di attività delittuose, la Questura ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale, che è una intimazione formale ad astenersi dal compimento di ulteriori illeciti, pena l’applicazione di misure più gravose come la sorveglianza speciale.

