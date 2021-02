Spinello-party a Pianello interrotto dal blitz dei carabinieri: 10 giovani identificati

MONTE ROBERTO - Si sono ritrovati in un garage a Pianello Vallesina, per stare assieme e fumare erba, per trasgredire insieme. Ma lo “spinello party” è stato interrotto dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, impegnati da settimane in una vera e propria task-force per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, soprattutto minorenni. E sebbene i militari abbiano intensificato i controlli su tutto il territorio, si continuano a registrare casi positivi.

A finire nei guai, dieci ragazzi tra cui uno minorenne. L’operazione antidroga è scattata nella notte tra giovedì e ieri. Pattuglie del Nucleo radiomobile di Jesi e della stazione di Moie hanno individuato un luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi, dove si riunivano, molto probabilmente, per cedere o consumare stupefacente. I militari nell’irruzione hanno sorpreso 10 giovani, tutti maggiorenni tranne uno. Sottoposti a controlli e perquisizione personale, tre di loro sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A due è stato riconosciuto l’uso personale, mentre al terzo la detenzione illecita di modica quantità. Sono stati sequestrati circa 4 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. I tre consumatori sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, inoltre uno dei ragazzi è stato anche denunciato per lo spaccio di stupefacenti essendo stato individuato come il fornitore della droga.



Tutti e dieci sono stati sanzionati per 400 euro ciascuno per la violazione della normativa del Dpcm essendo stati pizzicati fuori casa in orario notturno, quando vigeva il coprifuoco, oltretutto in una situazione di assembramento. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti. I Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno in maniera incessante l’attività di contrasto al grave fenomeno della cessione e del consumo di stupefacente da parte di giovani e minorenni, che sta destando particolare preoccupazione nella collettività. Un episodio analogo, si era registrato il 18 gennaio, quando i Carabinieri avevano interrotto una festa a base di alcol e droga in un’abitazione privata di Castelplanio, con 12 adolescenti (tra cui 8 minorenni) coinvolti.