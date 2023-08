Ancona, vuole andare alla spiaggia dei Gabbiani ma precipita dalla falesia e batte la testa: 74enne in un lago di sangue, è grave

ANCONA – Voleva raggiungere la Spiaggia dei Gabbiani oltrepassando lo Scoglio della Vela, in un punto impervio e pericoloso. Ha mancato la presa con la fune installata sulla falesia ed è precipitato in un crepaccio, battendo la testa. Ora il bagnante, un 74enne anconetano, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11.

Recuperare l'anziano è stato molto complicato per l'equipaggio del gommone di salvamento di Portonovo, subito attivato dalla centrale operativa del 118 quando è stato dato l'allarme. L'uomo, infatti, era caduto in un canalone: era svenuto e ha cominciato a perdere molto sangue. Utilizzando delle corde, i soccorritori sono riusciti ad imbragarlo, adagiarlo sulla barella e poi caricarlo sull'imbarcazione per trasferirlo al molo. Qui è stato preso in carico dall'automedica del 118 e portato d'urgenza al pronto soccorso a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano, in codice rosso.