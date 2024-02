Ancona, si chiude in casa armata di coltello e machete minacciando di uccidersi: minuti di paura in via De Gasperi

ANCONA - In preda ad una crisi, si è barricata in casa, armata di coltello e di vari machete. Non voleva far entrare nessuno, minacciava di farsi del male. I vigili del fuoco sono dovuti salire fino alla sua abitazione con l’autoscala e sfondare una finestra per consentire ai soccorritori di accedere all’appartamento.

L'intervento

Alla fine la donna, una 67enne d’origine egiziana con problemi psichici, è stata immobilizzata, disarmata, sedata e portata all’ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio. Non è stato necessario utilizzare il taser, che pure è stato mostrato alla donna perché era fortemente agitata e pericolosa.

L’allarme è scattato nel pomeriggio attorno alle 18 in via De Gasperi. A contattare il 112 sono stati i vicini che sentivano la donna urlare. Una vera e propria task force si è messa in moto per raggiungere l’abitazione in cui la 67enne si era barricata e scongiurare il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le volanti, la polizia locale, i vigili del fuoco, il 118 e la Croce Rossa di Ancona, arrivati tutti in sirena. Per un certo periodo è stata chiusa via De Gasperi per consentire le operazioni di soccorso. La donna non voleva saperne di aprire la porta né di abbandonare le armi, così i soccorritori sono dovuti passare direttamente dalla finestra per poi sfondare la porta della camera in cui si era chiusa a chiave. La 67enne ora è ricoverata a Torrette in Psichiatria.