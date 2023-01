In sella ad uno scooter si schianta contro un'auto e finisce sulla recinzione di un giardino

ANCONA - Tre incidenti nel giro di poche ore ad Ancona con la Croce Gialla sempre presente anche nelle situazioni più difficili. Il primo schianto nella mattinata di oggi in via Pasubio all'altezza dell'incrocio con via Marotta dove un'Audi e una Toyota entrambe guidate da donne si sono scontrate: una donna di 34 anni è stata portata al pronto soccorso ginecologico del Salesi mentre l'altra, 67 anni, è stata portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

Un altro incidente in mattinata all'incrocio tra via Sirolo e via Fabriano tra uno scooter e un furgoncino con il conducente del motociclo finito contro la rete di protezione di un giardino: per lui un trauma facciale e il trasporto all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

Il terzo schianto poco dopo le 15,30 all'ingresso della galleria del Montagnolo lato sud con un uomo che ha perso il controllo della sua Toyota che è finita contro il new jersey facendo anche uin testacoda per essere poi centrato da una Panda: il conducente è stato portato all'ospedale di Torrette, sul posto oltre alla Croce Gialla anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.