Finto operaio intasca i soldi per il lavori in una casa terremotata e sparisce. Rintracciato dalla Polizia e denunciato ad Ancona

ANCONA - Avrebbe dovuto riparargli la casa danneggiata dal terremoto e invece lo ha truffato, intascando i soldi senza mai presentarsi al lavoro. Oltre al danno anche la beffa per un anconetano che però non si è perso d'animo e grazie alla sua denuncia la Polizia è riuscita a incastrare un rumeno residente ad Ancona per il reato di truffa.

Truffato da un finto operaio che intasca i soldi e sparisce

L'anconetano attraverso un portale, aveva chiesto ed individuato un operaio per la riparazione della sua abitazione, danneggiata a causa del terremoto. Il presunto operaio si offriva di effettuare la riparazione, facendosi inviare le foto dell’abitazione via whatsapp e fornendo anche un preventivo di massima, ma richiedendo il versamento della metà dell’importo a titolo di anticipo.

Il committente ha effettuato il bonifico e l’operaio che gli ha dato appuntamento per il giorno successivo: appuntamento al quale non si è presentato nessuno e alle telefonate insistenti dell'anconetano il rumeno rispondeva di avere avuto un contrattempo, rinviando di qualche ora l'incontro. Poi più nulla.

La Polizia rintraccia il rumeno e lo denuncia per truffa

Nel giro di poco i recapiti telefonici presenti sul sito risultavano spenti o comunque non raggiungibili. Ma il rumenoo è stato individuato e denunciato dal personale delle volanti.àì

La Polizia di Stato rinnova la campagna di prevenzione per aiutare chi si affaccia al mondo dei portali web e degli annunci on line al fine di riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi. Perché se individuare collaboratori o figure professionali on line può apparire facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbattersi in tentativi di truffa.