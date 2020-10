Scontro frontale tra due auto: ragazzo di 20 anni e donna di 71 al pronto soccorso

ANCONA - Scontro frontale tra due auto in via Esino poco distante dall'incrocio con via Conca: un ragazzo di 20 anni per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della propria auto che si è scontrata con una macchina guidata da una donna di 71 anni che proveniva dalla direzione opposta con la collisione che ha coinvolto anche altre vettura parcheggiate ai margini della strada. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica e tre vetture della polizia municipale con il giovane e la donna portati per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

LEGGI ANCHE: Auto distrutta dopo l'incidente stradale: Ninkovic ricoverato in un ospedale croato

© RIPRODUZIONE RISERVATA