ASCOLI - Auto distrutta e grande paura per Nikola Ninkovic, l'attaccante dell'Ascoli che mentre stava facendo rientro proprio ad Ascoli è stato vittima di un brutto incidente stradale in Croazia. L'atleta ha subito un forte trauma cranico e dè stato trasportato in un ospedale croato per tutti gli accertamenti del caso. Secondo i primi riscontri le sue condizioni non sarebbero gravi.

