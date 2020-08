Scontro auto-scooter all'incrocio: donna di 39 anni portata in ospedale

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo con le sirene della Croce Gialla a suonare già dalle 6 di questa mattina quando in corso Amendola all'altezza dell'incrocio con via Rismondo c'è stato l'impatto tra uno scooter guidato da una donna di 39 anni e una Fiat Punto per il mancato rispetto della precedenza con la scooterista portata grazie all'intervento della Croce GIalla e dell'automedica (sul posto anche i vigili del fuoco) al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

