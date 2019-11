Ancona, schianto sulla Flaminia: in tilt il traffico nella zona dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Flaminia: lo schianto ha fatto impazzire il traffico nella zona dell'ospedale di Torrette.

LEGGI ANCHE:

Ancona, scontro tra un furgone e uno scooter: ferito un uomo di 60 anni

Scontro auto-scooter, due giovani volano a terra: portati in ospedale

Lo schianto è avvenuto in un incorcio tristemente noto per episodi analoghi: l'incrocio tra via Flaminia e via Conca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo scenario. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico della zona, creando code e rallentamenti in tutta l'area dell'ospedale regionale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA