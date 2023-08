ANCONA Era andata a farsi i buchi alle orecchie, accompagnata dai genitori, quando all’improvviso ha perso i sensi. Paura nella tarda mattinata di ieri in una farmacia del centro per una 14enne anconetana che è svenuta ed è stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi, dove poi fortunatamente si è ripresa.

È stata però trattenuta in osservazione per essere sottoposta a controlli più approfonditi, finalizzati a capire le origini del malore improvviso. Forse è stata una reazione al dolore o alla paura scaturita dall’idea che le avrebbero forato i lobi per mettere gli orecchini, anche se, a dire il vero, erano passati almeno dieci minuti da quando l’intervento si era concluso.



Fatto sta che all’improvviso la ragazzina ha avuto un mancamento e subito sono stati allertati i soccorsi, con una telefonata al numero d’emergenza 112. Nella farmacia in questione, in pieno centro, è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa che ha accompagnato l’adolescente al Salesi per accertamenti: si è trattato di un mancamento momentaneo, ma ora è fuori pericolo.