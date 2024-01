ANCONA - La ruota panoramica ha lasciato la città. E forse sarà l’ultima toccata dell’attrazione turistica nel capoluogo. La Giunta, in particolare l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, non ha mai nascosto dubbi sull’allestimento in piazza Cavour. Sottrae spazio alla location che l’attuale amministrazione comunale ha individuato quale migliore scenario per il Capodanno della città.

APPROFONDIMENTI LA STRUTTURA Feste finite, smontata la ruota panoramica di piazza Cavour L'ATTRAZIONE Ancona, ultimi giri e fine delle feste: smontata la ruota panoramica in piazza Cavour

E la riuscita dell’ultimo show lo ha dimostrato. Il Comune aveva addirittura proposto di trasferirla al porto antico. Poi il ripensamento: troppo distante dal clou del cartellone natalizio. Dunque per l’anno prossimo la certezza del ritorno non c’è. «Nessuna preclusione ideologica - afferma Eliantonio -, ma ne parleremo anche in sede di consulta economica del commercio. È una questione di spazi, non di altro». Dal canto suo, Manuel Rambelli, il titolare dell’attrazione ribadisce di voler tornare: «Ancona è diventata la nostra seconda casa, per noi il Natale è qui». E poi aggiunte: «Se ci saranno le condizioni». E poi sciorina i numeri da record conseguiti durante l’ultimo Natale: «Abbiamo portato a bordo 90mila persone - afferma orgoglioso Rambelli -, segno che questa attrazione turistica è entrata a pieno titolo nel ventaglio di attrazioni delle festività natalizie di Ancona. Quindi torneremo? Da parte nostra la disponibilità c’è».