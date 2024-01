Feste finite, smontata la ruota panoramica di piazza Cavour

ANCONA - Fine delle feste, Ancona saluta (ma sarà un arrivederci?) la ruota panoramica in piazza Cavour. L'attrazione, che ha attirato una folla di cittadini, è stata smontata questa mattina, quando i tecnici si sono presentati in piazza Cavour per le complesse operazioni. L'Epifania tutte le feste, e le ruote, si porta via.