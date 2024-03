Ancona, ruba due taniche di benzina per incendiare l'esterno di un locale: in manette un 50enne

ANCONA La squadra mobile di Ancona ha arrestato ieri (29 marzo) un 50enne, pluripregiudicato, che dovrà scontare una condanna definitiva di 1 anno e 20 giorni di carcere. La sentenza del 2022, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2023, riguarda reati di furto, danneggiamento seguito da incendio e minacce gravi commessi nel comune di Castelfidardo nella primavera del 2015.

I fatti

L’arrestato, infatti, nell’aprile di quell’anno si rendeva responsabile inizialmente di un furto di due contenitori commesso in un distributore di carburanti; i contenitori sarebbero poi stati riempiti con benzina utilizzata per appiccare un incendio ad un gazebo e ai tavoli esterni di un locale pubblico fidardense provocando danni per circa 10mila euro. L'uomo, attualmente, si trova nel carcere di Montacuto.