Staffolo, ritovato morto poco lontano da casa il ragazzo di 17 anni scomparso

STAFFOLO – È stato ritrovato purtroppo senza vita il ragazzo di 17 anni scomparso da ieri mattina, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. Era stata attivata una task force di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e unità cinofile per ricercare il giovane studente, su tutto il territorio dell'entroterra di Jesi fino a Cingoli.

Montecassiano, spaventoso incidente: un camion di concime si ribalta e finisce fuori strada

Il corpo è stato rivenuto poco fa in un casolare di campagna nel territorio di Staffolo, a un paio di chilometri dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti il pm di turno e il medico legale per risalire alle circostanze e alle cause del decesso: l'ipotesi, al momento, è quella di un gesto volontario.Dopo l'allarme erano scattate le riccerche di forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri - anche con l'ausilio - di cinofili e droni.