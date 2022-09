Ancona, rissa fuori dal locale agli Archi: finisce all'ospedale per una bottigliata in faccia

ANCONA - Rimedia una bottigliata in faccia ma riesce a tornare a casa per poi chiamare i soccorsi. Il fatto è accaduto la notte scoorsa in zona Archi ed ha visto come protagonista dell’intera vicenda un 37enne di origini straniere. Secondo una prima ricostruzione l’uomo per cause non meglio precisate sarebbe rimasto coinvolto in una zuffa in zona Archi nei pressi di un locale.

Il 37enne è stato raggiunto in pieno volto da una bottigliata che gli ha procurato una ferita sotto l’occhio piuttosto estesa ed una lesione al naso. Nonostante la doppia lacerazione, il 37enne è riuscito ad arrivare al proprio domicilio che si trova sempre nel quartiere degli Archi. Vista la lesione e il tanto sangue perso l’uomo ha chiamato il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto i primi ad arrivare i Carabinieri poi è stata la volta della Croce Gialla di Ancona.