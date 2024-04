Ancona, ripetuti furti vicino alla stazione: spariscono oltre 5000 euro. Due giovani agli arresti domiciliari

ANCONA La Polfer di Ancona, in collaborazione con la Quesutra, ha dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari per due giovani residenti nel foggiano (27 e 29 anni) che dovranno rispondere di una serie di furti negli esercizi commerciali in zona stazione nel capoluogo marchigiano.

L'indagine

I fatti risalgono alla notte del 16 marzo scorso quando gli indagati si sarebbero introdotti dapprima all’interno di un ristorante e, successivamente, dopo averne sfondato la porta a vetri e neutralizzato il sistema di videosorveglianza, avrebbero prelevato dal registratore di cassa 500 euro. Subito dopo sarebbero entrati all’interno di un bar poco distante e rubando 350 euro. Poi in una macelleria (650 euro) e infine in un supermercato prelevando in maneira furtiva un barattolo contenente 4250 euro.