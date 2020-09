ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,45 ad Ancona in via Flaminia per parti pericolanti nel cavalcavia che conduce al porto turistico. La squadra del Comando di Ancona, con l'ausilio dell'autoscala, ha provveduto a togliere le parti di cemento e copriferro non strutturale ed a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone o cose.

