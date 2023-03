Con problemi di salute si allontana, le paure dei familiari poi il sollievo

ANCONA - Attimo di paura in tarda mattinata al Poggio per un anziano con problemi di salute che ha fatto perdere le proprie tracce. L’allarme è stato dato dai familiari nei pressi della trattoria Mafalda. Subito sono stati attivati i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Per fortuna l’allarme è poi cessato perché l’uomo - che si temeva avesse perso l’orientamento, allontanandosi - è poi rientrato autonomamente.