ANCONA - Ida Simonella è il candidato sindaco per il centrosinistra ad Ancona in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo anno. L'attuale assessore al porto della Giunta Mancinelli ha superato nelle Primarie di oggi - 27 novembre - di una quarantina di voti (1958 a 1913) lo sfidante Carlo Pesaresi. 3882 i votanti, 9 le schede nulle e 2 quelle bianche. 50,6% a 49.4% le percentuali.

I candidati al seggio nel primo pomeriggio

Hanno votato nel primo pomeriggio i due candidati. Ida Simonella, con un post apparso sulla propria pagina Facebook intorno alle 16.00, ha così commentato: "Ho votato stamattina, nel seggio allestito presso l'urp della sede centrale del Comune. E insieme alla mia amica Emma Capogrossi. Ho fatto la fila ed è buon segno. Andate a votare. C'è tempo sino alle 20".

Questo invece il pensiero social di Carlo Pesaresi, pubblicato intorno alle 15.30: "Da tutti i seggi arrivano notizie positive, l’affluenza è buona e questo non può che farci piacere. C’è ancora tempo fino alle 20.00 per votare, bastano pochi minuti, ma è molto molto importante".