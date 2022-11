Alluvione, cena solidale del Pd a Senigallia: presente il segretario nazionale Enrico Letta

SENIGALLIA - Cena di solidarietà per le popolazioni alluvionate delle Marche organizzata dal Pd di Senigallia alla presenza del segretario nazionale Enrico Letta e dei parlamentari dem marchigiani. La serata si è svolta al Circolo La MarinaPro di Cesano: oltre 100 persone presenti e quasi 2000 euro raccolti e donati alla Caritas, come ha sottolineato in una nota il segretario provinciale del Partito democratico Jacopo Francesco Falà.

Alluvione, a Senigallia cena solidale del Pd con il segretario Letta

«Ringraziamo il segretario nazionale Enrico Letta e rivolgiamo un pensiero commosso di vicinanza e solidarietà all’Isola di Ischia, colpita proprio oggi da un’altra, l’ennesima bomba d’acqua che ha prodotto ancora una volta morti e dispersi. Un segnale chiaro: il problema del dissesto idrogeologico è sistemico, così come è globale il cambiamento globale che produce questi fenomeni temporaleschi così violenti. Servono le azioni locali ma anche scelte politiche complessive per la prevenzione, la cura del territorio e la mitigazione climatica».