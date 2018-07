Prevista un’ondata di calore in città scatta il piano Helios per gli anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Salgono le temperature e scatta il livello di pre-allerta. Secondo il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile della Regione Marche, oggi e domani è previsto un livello 1 – bollino giallo, che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. La temperatura prevista oggi alle 8 di mattina è di 25 gradi, che diventeranno 29 alle ore 14, mentre domani si passerà dai 25 gradi della mattina ai 32 dell’ora di pranzo.Sia oggi che domani la temperatura massima percepita che, tiene conto della temperatura dell’aria e dell’umidità, sarà di ben 33 gradi. Il livello 1 di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali non richiede azioni immediate, ma indica che nei prossimi giorni è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Come prepararsi ad affrontare queste giornate più calde? Il ministero della Salute consiglia, in particolare agli anziani, di evitare spostamenti nelle ore più calde, di pianificare le scorte di acqua, cibo e medicinali e di informarsi sulla presenza, nel proprio quartiere, di locali pubblici climatizzati dove poter trascorrere alcune ore della giornata.