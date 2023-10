Preso il ladro con la passione dei profumi: in azione nello stesso negozio due volte in 24 ore

ANCONA - Preso il ladro incallito di profumi. Gli agenti della Questura lo hanno individuato e bloccato in corso Carlo Alberto ad Ancona: con sè aveva ancora la refurtiva. L'uomo è stato individuato visionando le telecamere di un negozio in via Flaminia dove aveva appena commesso il furto: la polizia ha verificato che si trattava di un un 37enne italiano che ad agosto era stato arrestato, sempre per lo stesso reato.

Dagli accertamenti è emerso che anche il giorno prima aveva commesso un furto nello stesso punto vendita. Il tutto per un ammontare di circa 6000 euro. Parte della refurtiva è stata consegnata al titolare dell'esercizio commerciale mentre l'uomo è stato deferito in stato di libertà per furto.