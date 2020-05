Stabilimento balneare divorato dalle fiamme, mattinata da incubo a Portonovo

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 6:45 a Portonovo per l'incendio di uno stabilimento balneare. La squadra sul posto con tre automezzi ha spento l'incendio e messo la zona in sicurezza.

Sono tutt'ora in corso le operazioni di bonifica, ingenti i danni materiali ma non si segnalano persone coinvolte.



Ultimo aggiornamento: 09:42

