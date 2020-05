Perde il controllo del camion che si schianta contro un'auto: sfiorata la tragedia davanti all'ospedale

ANCONA - Momenti di autentico panico quelli vissuti poco dopo le 18,30 in via Conca di fronte all'ospedale di Torrette dove il conducente di un camion albanese ha perso il controllo del proprio mezzo che è finito contro una Peugeot schaicciandola. Ma per fortuna il conducente dell'auto è riuscito ad uscire dal mezzo riportando solo qualche ferita. Sul posto oltre alla Croce Gialla e l'automedica anche l'auto che si occupa dell'elisoccorso e i vigili del fuoco con l'automobilista portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

