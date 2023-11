Si rompe la tubazione del metano, chiusa la strada che scende verso Portonovo

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13 lungo la strada che scende a Portonovo per la rottura di una tubazione di metano. La squadra sul posto ha monitorato l’area della perdita con apposita strumentazione fino all’arrivo della ditta specializzata per la riparazione. In via precauzionale la strada era stata temporaneamente chiusa al traffico. E' intervenuta anche la Polizia Locale.