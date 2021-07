Vedono la polizia e scappano, uno getta la droga per strada: fuga bloccata. Denunciati dalle Volanti

ANCONA – La polizia ha denunciato due persone per detenzione di stupefacenti. Ieri sera attorno alle 20 le Volanti hanno effettuato un conrollo in via Scrima, dove hanno identificato 5 italiani, tutti con precedenti: uno di questi, di 47 anni, ha cercato all'improvviso di scappare. Fermato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa mezzo grammo di eroina. Portato in questura, è stato denunciato. Stessa sorte per un ragazzo di 21, con precedenti, che in largo San Cosma, appena ha visto una Volante, si è dato alla fuga verso via Calatafimi, gettando a terra un contenitore, poi recuperato: dentro c'erano 20 grammi di marijuana. Il giovane è stato inseguito e fermato, quindi denunciato per la detenzione dello stupefacente.

