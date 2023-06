Ancona, «C'è una perdita, devo controllare», ma il finto tecnico ruba ai coniugi 90enni gioielli e soldi

ANCONA - Si spaccia per un tecnico dell'acquedotto e, millantando una perdita, approffta della buona fede di una coppia di anziani coinuigi per rubare gioielli, soldi ed un orologio.

È successo ad Ancona in via Monte San Vicino dove la volante della Polizia è intervenuta dopo l'allarme di due coniugi 90enni appena derubati.

Erano circa le 8,30 quando un uomo si è presentanto alla loro porta, spacciandosi per un tecncio dell'acquedotto riuscendo ad entrare in casa con il pretesto di un sopralluogo per una perdita. Solo dopo che se n'è andato gli anziani si sono accorti che erano spariti monili d'oro, un orologio e circa 150,00 euro in contanti.