Fermo, botte alla ex, non può avvicinarsi ma si presenta e vuole entrare in casa: finisce in carcere

FERMO - Era già stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, ma ha contnuato a presentarsi a casa della ex compagna, pretendendo anche di entrare: è stato arraestato e rinchiuso in carcere dalla Polizia di Fermo.

I poliziotti sono intevenuti su richiesta di una donna residente lungo la costa, che segnalava la presenza del suo ex compagno fuori casa che tentava di accedere nell’abitazione.

L'uomo era già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. La donna, infatti, circa due mesi fa, aveva sporto una denuncia perchè l'ex la perseguitava ed in più occasioni, da gennaio ad oggi, l’aveva picchiata. L’uomo era ossessionato dalla fine della loro relazione e, affetto da una gelosia opprimente, la pedinava, la chiamava insistentemente, riuscendo anche ad entrare nella sua abitazione danneggiando la serratura. Dopo la notifica dell divieto di accivinamento, l'uomo ha continuato cercare la donna ed in particolare, nella serata di alcuni giorni fa, si è presentato sotto la sua abitazione chiedendo di entrare. L'uomo è stato sorpreso dai polizoitti che lo hanno arrestato, ora è rinchiuso in carcere.