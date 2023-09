Otto avvisi orali in otto giorni ad Ancona, applicato il "Decreto Caivano": due sono per minorenni

ANCONA - C'è anche un baby bullo tra i destinatari della sfilza di avvisi orali, ben otto in otto giorni, rilasciati dal questore di Ancona, Cesare Capocasa. In applicazione del recente "Decreto Caivano", infatti, ci sono anche due minorenni nella lista dei colpiti dal provvedimento.

Si è spento all'età di 85 anni l'onorevole Luigi Rinaldi, è stato sindaco di Sassoferrato

Si tratta di 8 soggetti che nei giorni scorsi sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili in forme diverse di reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. "Ciò che accomuna tutti i prevenuti - spiega la nota - è che le condotte dagli stessi attuate dimostrano una spiccata tendenza a delinquere, con pericolo di recidiva, per tanto vengono “Avvisati” dal Questore dell’obbligo di interrompere la carriera criminale, per non vedersi applicate in caso di reiterazione di condotte, misure più limitative della libertà personale come obblighi di soggiorno, sorveglianze speciali, divieti di dimora e simili. Uno dei soggetti minorenni colpiti dalla misura di prevenzione del Questore rientra proprio tra i soggetti che nel corso dell’ultimo biennio si sono maggiormente segnalati nel capoluogo dorico per comportamenti violenti e antisociali messi in atto nei riguardi di coetanei minorenni".