Lavoratori in "nero" ed uno senza il permesso di soggiorno: denunciato titolare di un esercizio commerciale in zona stazione ad Ancona

ANCONA - Durante il servizio "Alto Impatto" della scorsa settimana, disposto dal Questore di Ancona, d'intesa con il Prefetto, che ha visto coinvolto il I° Reparto Volo di Pescara, il Reparto prevenzione Crimine di Perugia e numerosi operatori della Questura dorica, sono stati diversi e numerosi i controlli effettuati e per i quali i poliziotti hanno continuato nei giorni con ulteriori accertamenti.



In particolare, un esercizio commerciale sito in piazza Rosselli, impiegava alcuni lavoratori in nero, uno dei quali sprovvisto anche del permesso di soggiorno. A seguito degli accertamenti effettuati, in data odierna i poliziotti della Questura hanno deferito in stato di libertà il titolare dell'esercizio commerciale. Oltre alla maxi sanzione, l'esercizio potrebbe subire dall'Ispettorato del lavoro di Ancona la sospensione dell'attività.