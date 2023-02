Arrestato per le botte alla compagna e lo spaccio di cocaina: deve scontare quasi 3 anni

ANCONA - Deve scontare quasi tre anni di carcere per spaccio di cocaina e violenza sulla ex: arrestato dalla Polizia e portato nel carcere di Montacuto un italiano 31enne di Ancona. A suo carico, infatti, c'è una pena di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione relativo a due sentenze per fatti di spaccio, minaccia e lesioni tutti risalenti al 2016.

Corridonia, schianto tra auto sulla Valdichienti: una persona estratta dalle lamiere

Nel febbraio del 2016 gli investigatori della Squadra Mobile, avevano sorpreso il 31 mentre passava una dose ad un cliente: dalla perquisizione, sia personale che a casa, saltarono fuori la cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Sempre nel 2016 l’uomo si era presentato ubriaco presso l'abitazione dell'ex compagna, minacciandola e offendendola, per poi aggredirla con un pugno al volto.