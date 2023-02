Corridonia, schianto tra auto sulla Valdichienti: una persona estratta dalle lamiere

CORRIDONIA - Un incidente si è verificato ieri sera intorno alle 23 sulla strada Statale 77 Valdichienti nel comune di Corridonia, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate due auto. per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, per estrarre una persona rimasta bloccata all’interno di una delle vetture.