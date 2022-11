Supermercato inagibile, proseguono i controlli dopo le scosse di terremoto

ANCONA - A una settimana dal terremoto del 9 novembre continuano le verifiche di stabilità ed i sopralluoghi nelle province di Ancona e Pesaro e Urbino da parte dei vigili del fuoco. Alle ore 16.45 di oggi sono stati in tutto 1716 gli interventi fatti da inizio emergenza di cui 1152 ad Ancona e 564 a Pesaro. Nella giornata di oggi inoltre, un supermercato di Ancona è stato reso inagibile in attesa della messa in sicurezza da parte dei titolari.